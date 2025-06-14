تصعيد غير مسبوق وتدابير احترازية إسرائيلية بعد الهجمات الأخيرة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن جميع الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الجوية الإسرائيلية قد تم تحويل وجهتها إلى عدة دول، أبرزها قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك كإجراء احترازي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، ومخاوف من استهداف البنية التحتية الجوية.

تطورات مفاجئة قد تهدد سلامة الطيران المدني

وأكدت التقارير أن القرار جاء بعد توصيات أمنية مباشرة، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة قد تهدد سلامة الطيران المدني أو المطارات داخل الأراضي الإسرائيلية.

أضرار بالغة في منشأة أصفهان النووية الإيرانية

في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية في جيش الاحتلال، أن منشأة أصفهان النووية الإيرانية، التي تعرضت مؤخرًا لهجوم، لم تُدمّر بشكل كامل، لكنها تعرّضت لأضرار جسيمة.

مخاوف من تصعيد جديد في المنطقة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، مع استمرار الهجمات المتبادلة، والضربات التي تستهدف مواقع استراتيجية وحساسة للطرفين، وسط تحذيرات دولية من احتمال انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية أوسع في الشرق الأوسط.