الأجواء السورية تحولت إلى ساحة مرور واشتباك بين الطائرات والصواريخ

قال خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية» من سوريا، إن مناطق الجنوب السوري تعيش حالة من التوتر والقلق المتصاعد جراء التطورات الأخيرة في المواجهة بين إيران وإسرائيل، والتي ألقت بظلالها المباشرة على الأراضي السورية.



وأوضح هملو، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا شهدت خلال الساعات الماضية سقوط حطام طائرات مسيّرة وصواريخ، تسببت في خسائر مادية وحرائق، دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

في محافظة القنيطرة، وتحديدًا في قرية الرفيد الواقعة في القطاع الأوسط، سقطت طائرة مسيّرة مساء أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع في الأشجار والحقول الزراعية، وتكبّد الفلاحون والمزارعون في المنطقة خسائر كبيرة في محاصيلهم.

وتُعد هذه المنطقة من أهم المناطق الزراعية في جنوب سوريا، ما جعل الأضرار ذات أثر مباشر على الأهالي والمعيشة اليومية للسكان.

وفي محافظة درعا، خاصة في القطاعين الغربي والجنوبي، سقطت العشرات من الطائرات المسيّرة، لكنها وقعت في مناطق مفتوحة وأراضٍ زراعية، مقللة من حجم الخطر المباشر، رغم أنها تسببت في حرائق محدودة وخسائر بسيطة.

ورغم محدودية الأضرار، أكد «هملو» أن حالة من القلق تسيطر على سكان الجنوب السوري، وسط تخوف من أن تتحول هذه السقوطات المتكررة إلى تهديد مباشر لحياتهم.

في القطاع الجنوبي من محافظة ريف دمشق، وقعت معركة جوية شبه مكتملة مساء أمس، حيث تصدت الطائرات الحربية الإسرائيلية لعشرات من الطائرات المسيّرة الإيرانية التي عبرت الأجواء السورية.

ونقل «هملو» عن أحد سكان القرى المحلية أن بعض المسيّرات –من 3 إلى 5 طائرات على الأقل– قد نجحت في العبور باتجاه الجولان السوري المحتل، دون أن يتم اعتراضها.

ولفت المراسل إلى أن سكان محافظات الجنوب السوري يعيشون حالة من الترقب والقلق، خاصة مع استمرار تحوّل أجوائهم إلى ساحة معركة غير مباشرة بين القوى الإقليمية.

ويُخشى أن تؤدي أي تطورات جديدة إلى انزلاق المنطقة نحو تصعيد أكبر، قد لا يقتصر ضرره على البنية التحتية بل قد يطال حياة المدنيين.

