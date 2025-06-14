توك شو..أسعار الذهب والعملات تواصل تحركاتها.. واستعدادات مرورية مكثفة لامتحانات الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها ..

برنامج «صباح البلد» يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو| فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، خلال حلقته اليوم، السبت 14 يونيو 2025، أحدث أسعار الذهب في الأسواق المصرية.



وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:

عيار 18: 4157 جنيهًا.

عيار 21: 4850 جنيهًا.

أسعار الذهب وسط توترات إقليمية وتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة أسعار الذهب اليوم السبت 14-6-2025 أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5542 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 38,800 جنيه.

يُذكر أن أسعار الذهب تتغير بشكل مستمر بحسب عوامل العرض والطلب في السوق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى حركة أسعار الدولار.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 14 يونيو 2025| فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، في حلقة اليوم، السبت 14 يونيو 2025، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.



وجاءت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي:

شراء: 49.71 جنيه

بيع: 49.85 جنيه

اليورو الأوروبي:

شراء: 57.64 جنيه

بيع: 57.81 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 67.55 جنيه

بيع: 67.77 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 13.25 جنيه

بيع: 13.28 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 162.49 جنيه

بيع: 163.00 جنيه

الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025.. شديد الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، في فقرته الصباحية اليوم، السبت، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وذكر البرنامج أن البلاد تشهد اليوم طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

كما حذّرت الهيئة من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المبكرة من الصباح، وذلك من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة.

ليلة صاروخية غير مسبوقة.. إسرائيل تحت وابل من الصواريخ الإيرانية



كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، عن تفاصيل ليلة وصفتها بـ«الصعبة» عاشها الإسرائيليون تحت وقع هجمات صاروخية مكثفة مصدرها إيران، استهدفت عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر موجات متتالية من القصف الباليستي الذي استمر حتى ساعات الفجر المتأخرة.



وأوضحت أبو شمسية، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الهجوم الصاروخي بدأ بثلاث راشقات ضخمة، حملت معها مئات الصواريخ الباليستية.

الجولة الأولى وحدها ضمت نحو 100 صاروخ، تلتها جولة ثانية مماثلة في العدد، فيما جاءت الموجة الثالثة أقل كثافة من حيث عدد الصواريخ لكنها أكثر اتساعًا في نطاق التأثير، بحسب ما أظهرته التطبيقات التابعة للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في جميع أرجاء إسرائيل ، من شمالها إلى جنوبها، ما يعكس حجم التهديد وخطورته على جميع المستوطنات والمدن الكبرى، وعلى رأسها تل أبيب.

اللواء أحمد هشام: تنسيق كامل بين المرور والنجدة لتأمين وصول أوراق الأسئلة والطلاب



قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك استعدادات شاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود خطط مرورية محكمة لضمان وصول أوراق أسئلة الامتحانات إلى اللجان في الوقت المحدد، دون أي تأخير أو معوقات.

وأوضح هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، أن هناك ورقًا خاصًا لتأمين أوراق الأسئلة، وترافقه سيارة نجدة وسيارة مرحلة بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، لضمان سرعة التحرك والوصول الآمن.

خدمات مرورية لتسهيل وصول الطلاب دون تعطيل

وأضاف أن الإدارات المرورية في مختلف المحافظات ستدفع بخدمات مرورية أمام اللجان، لتسيير الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلاب إلى مقار اللجان بسهولة ويسر، مع ضمان عدم حدوث أي تكدسات أو زحام يعيق حركتهم.

إعلام إيراني: استهداف أكثر من 150 موقعًا في إسرائيل بينها قواعد تضم مقاتلات

أفادت وسائل إعلام إيرانية، في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الضربات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل استهدفت أكثر من 150 موقعًا عسكريًا واستراتيجيًا، في تصعيد نوعي هو الأوسع من نوعه حتى الآن.

قواعد جوية ومطارات عسكرية ضمن الأهداف

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية، فقد شملت الأهداف قواعد جوية إسرائيلية رئيسية، تحتوي على طائرات مقاتلة متقدمة من طراز "F-35"، و"F-16"، و"F-15"، ما يشير إلى محاولة إيرانية لتعطيل أو شلّ القدرات الجوية الإسرائيلية جزئيًا.

هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: حدوث أضرار محدودة في موقع فوردو النووي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، عن حدوث أضرار محدودة في موقع فوردو النووي.





واوضحت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، سنعيد تعويض الخسائر في المنشآت النووية، متابعة: لا يوجد قلق من تلوث إشعاعي في موقع فوردو النووي.



واعترف الاحتلال الصهيوني بسقوط 3 قتلى، والتقديرات بأن الأعداد أكبر من ذلك من الإسرائيليين، علاوة على سقوط 100 جريح كثير منهم إصاباتهم خطرة وقد تعرضهم للموت، وذلك بسبب الصواريخ الإيرانية على الكيان، وذلك خلال 12 ساعة.

أضرار محدودة.. إيران تكشف حقيقة حدوث تلوث إشعاعي في موقع فوردو النووي



أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، عن وقوع أضرار محدودة في موقع فوردو النووي، وذلك عقب تقارير أفادت بوقوع حادث أو استهداف طال المنشأة الحساسة، مؤكدة أن الأضرار تحت السيطرة ويتم التعامل معها فنيًا نقلاً عن القاهرة الإخبارية.

إيران: سنعوض الخسائر ونعيد تأهيل الموقع

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن العمل جارٍ لتعويض الخسائر وإعادة تأهيل منشآت الموقع النووي المتضررة، مشددة على أن الحادث لم يؤثر على سير الأنشطة النووية الأساسية في فوردو، وأن فرق العمل بدأت فعليًا في أعمال الإصلاح.

لا وجود لأي تلوث إشعاعي

طمأنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية المواطنين والمجتمع الدولي بأنه لا يوجد أي خطر من تلوث إشعاعي في موقع فوردو أو المناطق المحيطة به، موضحة أن أنظمة الأمان النووي داخل المنشأة عملت بكفاءة، وتم تفعيل بروتوكولات السلامة على الفور.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025| فيديو

كشف الناقد الرياضي محمد ناجي عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، فجر الأحد، ضمن افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن أحمد سيد زيزو سيتواجد على دكة البدلاء في مواجهة الأهلي الأولى، مع إمكانية الدفع به في الشوط الثاني حسب سير المباراة.

احتفالات في الضاحية الجنوبية ببيروت بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن احتفالات واسعة اندلعت في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل "حزب الله"، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران على إسرائيل في تصعيد جديد للتوترات في المنطقة.

إيران تعلن إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية على حدودها الشمالية صور من تل أبيب.. 3 قتلى و100 جريح بإصابات خطرة بسبب صواريخ إيران خبير: هجوم إسرائيل على إيران ليس له علاقة بالدفاع الشرعي

هتافات تأييد ومواكب في الشوارع

وشهدت شوارع الضاحية تجمّعات لمناصري "حزب الله"، تخللتها هتافات مؤيدة لإيران، ومواكب دراجات نارية ورفع لرايات الحزب، في مشهد وصفته القناة بأنه "احتفال بالنصر والرد الإيراني على إسرائيل".

تصاعد التوتر الإقليمي بعد الضربات الإيرانية

تأتي هذه الاحتفالات في وقت تتسارع فيه وتيرة التصعيد بين طهران وتل أبيب، بعد إعلان إيران عن تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، من بينها مفاعل ديمونا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.