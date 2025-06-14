احتفالات في الضاحية الجنوبية ببيروت بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن احتفالات واسعة اندلعت في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل "حزب الله"، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّته إيران على إسرائيل في تصعيد جديد للتوترات في المنطقة.
هتافات تأييد ومواكب في الشوارع
وشهدت شوارع الضاحية تجمّعات لمناصري "حزب الله"، تخللتها هتافات مؤيدة لإيران، ومواكب دراجات نارية ورفع لرايات الحزب، في مشهد وصفته القناة بأنه "احتفال بالنصر والرد الإيراني على إسرائيل".
تصاعد التوتر الإقليمي بعد الضربات الإيرانية
تأتي هذه الاحتفالات في وقت تتسارع فيه وتيرة التصعيد بين طهران وتل أبيب، بعد إعلان إيران عن تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مواقع استراتيجية داخل إسرائيل، من بينها مفاعل ديمونا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.