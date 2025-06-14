اللواء أحمد هشام: تنسيق كامل بين المرور والنجدة لتأمين وصول أوراق الأسئلة والطلاب

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك استعدادات شاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود خطط مرورية محكمة لضمان وصول أوراق أسئلة الامتحانات إلى اللجان في الوقت المحدد، دون أي تأخير أو معوقات.

وأوضح هشام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، أن هناك ورقًا خاصًا لتأمين أوراق الأسئلة، وترافقه سيارة نجدة وسيارة مرحلة بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، لضمان سرعة التحرك والوصول الآمن.

خدمات مرورية لتسهيل وصول الطلاب دون تعطيل

وأضاف أن الإدارات المرورية في مختلف المحافظات ستدفع بخدمات مرورية أمام اللجان، لتسيير الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلاب إلى مقار اللجان بسهولة ويسر، مع ضمان عدم حدوث أي تكدسات أو زحام يعيق حركتهم.

شرطة نسائية أمام مدارس البنات لمنع أي مضايقات

وأكد هشام أنه سيتم نشر عنصر من الشرطة النسائية أمام مدارس البنات، بهدف منع أي محاولات للمعاكسة أو التحرش، وتوفير بيئة آمنة للطالبات أثناء دخولهن وخروجهن من لجان الامتحانات.

تشديد أمني على بوابات المدارس

كما أشار إلى وجود تأمين مكثف على بوابات المدارس من جميع الجهات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك ضمن خطة تأمين شاملة تضمن انتظام سير الامتحانات وحماية الطلاب والمراقبين والمنشآت التعليمية.

واختتم الخبير المروري تصريحاته بالتأكيد على أن كل الأجهزة الأمنية والمرورية تعمل بشكل منسق لتأمين موسم امتحانات الثانوية العامة، وطمأن أولياء الأمور بأن أبنائهم سيكونون في أيدٍ أمينة طوال فترة الامتحانات.