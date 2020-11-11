AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طالب إثر انقلابه بدراجته البخارية على جانب الطريق في سوهاج

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي طالب مصرعه إثر انقلابه بدراجته البخارية على جانب الطريق بمركز جهينة في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حسام. ح. م"، 21 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.


وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "حسن. م. ح"، 79 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيادة نجله دراجته البخارية اختل توازنه، ما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ووفاته إثر اصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عامل اصطدمت درجته البخارية بشجرة في سوهاج

إصابة طالب وطفلة باشتباه كسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ بسوهاج

مصرع طفلة غرقًا في ترعة بسوهاج

مصرع طالب وإصابة آخر إثر انقلاب تروسيكل في سوهاج

مصرع طالب إثر انقلاب دراجته البخارية في سوهاج

مصرع عامل إثر انقلاب جرار زراعي على جانب الطريق في سوهاج

ترشيحاتنا

على أمل الفوز بالانتخابات الرئاسية.. تحرك جديد من ترامب

عودة وجوه «أوباما».. سوزان رايس للخارجية.. وسيدة لوزارة الدفاع.. من هم المرشحون للمناصب القيادية في إدارة بايدن؟

بسبب احتدام الصراع في تيجراي.. السودان يستعد لاستقبال 200 ألف لاجئ إثيوبي

أمير توفيق: موسيماني طلب عودة عمار حمدي.. ولم نحسم مصير أحمد ياسر ريان

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 51.4 مليون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن الأكشن.. لحظات رومانسية لـ توم كروز في كواليس Mission Impossible 7

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة

شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي