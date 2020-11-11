مصرع طالب إثر انقلابه بدراجته البخارية على جانب الطريق في سوهاج

لقي طالب مصرعه إثر انقلابه بدراجته البخارية على جانب الطريق بمركز جهينة في محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حسام. ح. م"، 21 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.









وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "حسن. م. ح"، 79 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيادة نجله دراجته البخارية اختل توازنه، ما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ووفاته إثر اصابته، ونفى الشبهة الجنائية.



