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تعليم

لدعم الطلاب غير القادرين.. توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة القاهرة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت

يشهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، الساعة الثانية ظهرا، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة

وذلك  في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة واستجابة لرؤية مصر 2030، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، والسيد محمد عشماوى نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية.

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ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، والعمل على توفير كافة الخدمات الاجتماعية والإقتصادية للطلاب من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية في العام الجامعي أو أثناء الاجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الإنتهاء من دراستهم؛ مما يعزز من السلام والأمن المجتمعي، و تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لديهم في كافة الأنشطة الخدمية التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي ، وكذلك تنظيم زيارات تفقدية وميدانية لأنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجامعة.

وتعمل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، على 3 محاور هي: الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والتوعية وبناء الشخصية، ودعم المعارف والخبرات وذلك من خلال عدد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوحدة بالجامعة للطلاب.

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