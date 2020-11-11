تنفيذ 645 حكما قضائيا في حملة بأسوان

نفذت الأجهزة الأمنية في أسوان العديد من الحملات المكبرة لضبط الخارجين عن القانون من أجل بسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني بالشكل المطلوب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.
وفي مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة تم تنفيذ 645 حكما قضائيًا، حيث جاءت الأحكام التي تنفيذها 138 حكم حبس جزئي ، و 24 حكم حبس مستأنف ، و 332 أحكام بغرامات ، و151 حكما مخالفات ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة ، والعرض على النيابة للتحقيق.
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وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
وفي مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة تم تنفيذ 645 حكما قضائيًا، حيث جاءت الأحكام التي تنفيذها 138 حكم حبس جزئي ، و 24 حكم حبس مستأنف ، و 332 أحكام بغرامات ، و151 حكما مخالفات ، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة ، والعرض على النيابة للتحقيق.
واقرأ أيضًا:
بانوراما جمالية.. مشروع متكامل للتطوير الشامل داخل مدينة أسوان.. شاهد
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.