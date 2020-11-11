رحلة سينمائية فى أفلام المخرج النمساوي مايكل هانكه

ينظم المركز الثقافي النمساوي بالقاھرة بالتعاون مع سینما زاویة عروضا لافلام المخرج النمساوى الشهير مایكل ھانكة الفائز مرتین بجائزة السعفة الذھبیة ونجح فى وضع عدة بصمات سینمائیة ممیزة وذلك اعتبارًا من السابعة مساء الجمعة 13 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.









يتم عرض مجموعة من أبرز أفلامه فى رحلة سینمائیة تشمل 7 أفلام منها العاب مضحكة ، مدرس البيانو ، نهاية سعيدة ، مخبأ ، الشريط الابيض ، حب .



