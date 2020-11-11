مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية يختتم زيارته لأسوان

أختتم وفد مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ زيارته لأسوان التى قام خلالها بمتابعة مشروع التعليم المزدوج، فى حضور كورا جوتمان مدير البرنامج ، والمهندس عاطف عبد الملاك نائب مدير البرنامج ،وبرتى شاكر خبير فريق التوجيه لمشروع دعم التشغيل، وشيماء يوسف خبير، ومونيكا ممدوح خبير، وإسلام محمد، خبير .





وخلال الزيارة قدم الوفد المشروع الجديد ومناقشته مع أعضاء الجمعية والاتفاق على الخطوات القادمة وذلك بعد عرض أعضاء جمعية المستثمرين لما تم من خطوات مختلفة فى مراحل قبول طلبة التعليم المزدوج لسنة 2020_ 2021 والتى أبدى فيها الجانب الألمانى من إعجابه لكيفية التنظيم والإدارة واختيار الطلاب دون وساطة أو محسوبية.









وتعد هذه زيارة إفتتاحية للمرحلة الثالثة من المشروع حيث كان فى إستقبالهم قيادات التعليم الفنى وهم محمد السيد مدير عام التعليم الفنى، ودعاء أحمد مدير إدارة التعليم المزدوج، بجانب يحيى أبو الحسن مدير إدارة التعليم الصناعى، وإيناس شنكو مدير إدارة التعليم التجارى، وأيمن عبد الفضيل مدير إدارة التعليم الزراعى، وحسن عبدالعزيز مدير إدارة التجهيزات والمعدات الفنية، ومحمود زكى بالمرصد الإقليمى لسوق العمل، وياسر امبابى مدير المدرسة.





وتفقد الوفد المكتبة الإلكترونية وتحاور مع الطلاب حول مدى استفادتهم من هذه المكتبة خاصًة فى الدراسة والتدريب، كما تفقد الوفد الفصول والمعامل.







وتحدث مع الطلاب عن الفرص التدريبية التى توفرها لهم المدرسة ومطالبهم وطموحاتهم بعد إنهاء الدراسة، والمشكلات التى تواجههم، ومدى استفادتهم من الفرص التدريبية فى المنشآت المختلفة.





وأقرأ أيضًا :والجدير بالذكر أن مدرسة كمال نوبى تم تأسيسها سنة 2003 كمدرسة كهربية، وتم تحويلها إلى مدرسة للتعليم المزدوج سنة 2013، وتضم المدرسة الآن 13 تخصصا مختلفا بإجمالى عدد طلاب بلغ 610 طلاب وطالبة، وبنهاية الجولة أبدى الوفد اعجابه بالمدرسة، كما أشادوا بانتظام الدراسة وتطبيق المدرسة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.