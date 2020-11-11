شاهد .. وحش السيارات الأمريكى هركليز الجديد ..فيديو وصور

كشفت شركة ريزفانى الأمريكية عن تدشين سيارتها الجديدة المتوحشة صاحبة الطرق الوعرة، فقد أعلنت الشركة لتوها عن سيارة “هركليز” بيك أب الجديدة بنظام دفع سداسي المصفحة الشهيرة.

وتشتهر شركة ريزفاني بتقديم "دبابة ريزفاني" المصفحة الشهيرة القانونية للطرق، والتي تستخدم محرك 2.4 لتر بسوبرتشارجر وقوة 500 حصان، ومن الواضح أن العلامة نقلت التصميم العام للدبابة إلى البيك أب مع بعض التعديلات وإضافة محور جديد للعجلات وصندوق بيك أب خلفي.

وصرحت الشركة أن هركليز هي أقوى مركبة سداسية العجلات في العالم، مع إمكانية تفعيل الدفع الثنائي والرباعي والسداسي عند الحاجة، وتشمل مواصفات البيك أب جلود مخصوصة للمقصورة ومقابض أبواب مكهربة للحماية من السرقة وإضاءة ليلية والمزيد.

يبدو أن Hercules قد تستخدم نفس الأسس أو ربما إطار العمل من بيك آب Jeep Gladiator عن تعليق مرتفع وإطارات ثقيلة للطرق الوعرة أيضا تقوم Rezvani بتجهيز مركباتها بمميزات لا تجدها في سيارات الدفع الرباعي العادية.

فيمكن الحصول على أشياء مثل الكاميرا الحرارية FLIR وحماية النظام الكهربائي من النبضات الكهرومغناطيسية، وتمتلك العلامة التجارية أيضا نموذجا عسكريا للدبابات يضيف ألواحا ونوافذًا مقاومة للرصاص، وهناك أيضا ميزات دفاعية مثل الحاجب الدخاني ، ومقابض الأبواب المكهربة ، والأضواء الساطعة ، والإطارات العسكرية.

وتبدأ أسعار ريزفاني هركليز بيك أب من 225,000 دولار، ما يعادل 843,000 ريال ويعادل 3,521,362.50 جنيه مصري للفئة الأساسية، ويقفز السعر إلى 325,000 دولار ، اى ما يعادل 1.21 مليون ريال ويعادل 5,086,412.50 جنيه مصري لفئة الـ 1300 حصان.