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أخبار العالم

بيان عاجل من الإمارات بشأن هجوم جدة في السعودية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:28 م
السعودية والإمارات
السعودية والإمارات
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محمد عثمان
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وشدّدت الخارجية الإماراتية على تضامن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور القنصل الفرنسى لمناسبة في محافظة جدة.

وأوضحت الإمارة في بيان لها بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحادث "نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية".

كانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت  اليوم بأن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا متكاملا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن "الحالة الأمنية مستقرة في محيط مقبرة لغير المسلمين بجدة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة".

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