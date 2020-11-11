بيان عاجل من الإمارات بشأن هجوم جدة في السعودية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.





وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).





وشدّدت الخارجية الإماراتية على تضامن تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



