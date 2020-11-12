سعر الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 814 جنيهًا.

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وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 931 جنيهًا.



ووصل سعر الجرام عيار 18 نحو 697 جنيهًا.



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيهًا.



وبلغ سعر الذهب عالميا 1863 دولارا للأوقية.