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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم، الخميس 12 نوفمبر 2020، بعد أن سجل الذهب أمس انخفاضًا بنحو 6 جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 814 جنيهًا.

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وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 931 جنيهًا.

ووصل سعر الجرام عيار 18 نحو 697 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عالميا 1863 دولارا للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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