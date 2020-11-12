آخر فرصة للتقدم لدبلومات إعداد معلمي وقيادات STEM بتربية عين شمس اليوم

أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس مد باب التقدم لدبلومات إعداد معلمي وقيادات STEM حتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020.





اقرأ أيضا :





وأكدت الكلية أن العدد محدود بأسبقية التقدم للتسجيل فى الدبلومة المهنية لإعداد المعلم لخريجى الأقسام العلمية والدبلومة المهنية لإعداد القيادات لخريجي جميع الأقسام.





وقال الدكتور أسعد عبد الخالق، وكيل كلية التربية للدراسات العليا، إن الدبلومات تتميز بأنها تؤهل وتعطي الأولوية للعمل مباشرة بمدارس STEM وأيضا المدارس الدولية والخاصة، كما يمكن لحامل هذه الدبلومات المهنية استكمال دراسة دبلومة خاصة ثم ماجستير وبعدها دكتوراه.





وأضاف أن الدبلومتين تعتمدان على فلسفة جديدة في التدريس، وهى التعليم التكاملي وهى نفس الفلسفة التى تتبعها وزارة التربية والتعليم في الصفوف الأولى كى تصبح لجميع المراحل في المستقبل القريب.





وأوضح الدكتور سعد عبد الخالق شروط التقدم للحصول على مؤهل تربوي من إحدى الجامعات المصرية، وهي الحصول على تقدير جيد واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وشهادة ICDL، بالإضافة إلى ملف يحتوي على الشهادات الدراسية وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.



