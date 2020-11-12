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تعليم

آخر فرصة للتقدم لدبلومات إعداد معلمي وقيادات STEM بتربية عين شمس اليوم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 03:51 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس مد باب التقدم لدبلومات إعداد معلمي وقيادات STEM حتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020.

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وأكدت الكلية أن العدد محدود بأسبقية التقدم للتسجيل فى الدبلومة المهنية لإعداد المعلم لخريجى الأقسام العلمية والدبلومة المهنية لإعداد القيادات لخريجي جميع الأقسام.

وقال الدكتور أسعد عبد الخالق، وكيل كلية التربية للدراسات العليا، إن الدبلومات تتميز بأنها تؤهل وتعطي الأولوية للعمل مباشرة بمدارس STEM وأيضا المدارس الدولية والخاصة، كما يمكن لحامل هذه  الدبلومات المهنية استكمال دراسة دبلومة خاصة ثم ماجستير وبعدها دكتوراه.

وأضاف أن الدبلومتين تعتمدان على فلسفة جديدة في التدريس، وهى التعليم التكاملي وهى نفس الفلسفة التى تتبعها وزارة التربية والتعليم في الصفوف الأولى كى تصبح لجميع المراحل في المستقبل القريب. 

وأوضح الدكتور سعد عبد الخالق شروط التقدم للحصول على مؤهل تربوي من إحدى الجامعات المصرية، وهي الحصول على تقدير جيد واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وشهادة ICDL، بالإضافة إلى ملف يحتوي على الشهادات الدراسية وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

جدير بالذكر تعقد الجامعة برئاسة أ د محمود المتيني وبينار تستضيف فيه ا.د. محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية لمناقشه آثار جائحة كورونا علي الاقتصاد المصري والدولي .. الفرص والتحديات".

ومن المقرر أن يتم ذلك يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر الجاري بقصر الزعفران في تمام الساعة الرابعة عصرًا. 

ويهدف الحوار الذي تديره د يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة، إلى مناقشة أولويات التوجه الاقتصادي في مصر لمواجهة الجائحة بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتحديد فرص ومجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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