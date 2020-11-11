الأحد.. مدير صندوق النقد الدولي يناقش آثار كوفيد 19 على الاقتصاد بجامعة عين شمس

تعقد الجامعة برئاسة أ د محمود المتيني وبينار تستضيف فيه ا.د. محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية لمناقشه آثار جائحة كورونا علي الاقتصاد المصري والدولي .. الفرص والتحديات".





ومن المقرر أن يتم ذلك يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر الجاري بقصر الزعفران في تمام الساعة الرابعة عصرًا.





ويهدف الحوار الذي تديره أ.د يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة، إلى مناقشة أولويات التوجه الاقتصادي في مصر لمواجهة الجائحة وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ، وتحديد فرص ومجالات تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية الدولية لدعم استدامة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي .





ويشارك في الوبينار السادة نواب رئيس الجامعة أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د. خالد قدري عميد كلية التجارة وأعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات المختلفة ، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين من أساتذة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة و كذلك رجال وسيدات الأعمال وصانعي السياسة في مصر.