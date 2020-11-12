حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه

من المهم ضمان أن لا تصبح الغرف شديدة البرودة وفتح النوافذ، مع التهوية خلال فصل الشتاء، ويمكن أجهزة قياس ثاني أكسيد الكربون لكي تعطي إشارات تحذيرية للغاز الضار بالهواء، والسماح بدخول الهواء الصحي في الوقت نفسه وهذا هو الحل السحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة.

كما دعت منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.





وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.





وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حداً لجائحة كورونا". متابعة: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".