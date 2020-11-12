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توك شو

حل سحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة خلال الشتاء.. تعرف عليه

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
عرضت قناة «العربية» مقطع فيديو يقدم حلولاً للوقاية من فيروس كورونا في الأماكن المغلقة خلال فصل الشتاء.

وتشكل التهوية المنتظمة الصحيحة معدلة حقيقية في زمن كورونا خاصة في الأماكن الضيقة والمغلقة التي تشهد زحامًا مثل المكاتب والفصول الدراسية خاصة في الشتاء أكثر من الصيف.

من المهم ضمان أن لا تصبح الغرف شديدة البرودة وفتح النوافذ، مع التهوية خلال فصل الشتاء، ويمكن أجهزة قياس ثاني أكسيد الكربون لكي تعطي إشارات تحذيرية للغاز الضار بالهواء، والسماح بدخول الهواء الصحي في الوقت نفسه  وهذا هو الحل السحري للوقاية من كورونا في الأماكن المغلقة.

كما دعت منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.

وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حداً لجائحة كورونا". متابعة: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".

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