AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: نفتح قنوات اتصال مع الشركات المنتجة لـ لقاحات كورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
Advertisements
هاني حسين
قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن لقاحات كثيرة وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب، مضيفة "11 لقاحا حول العالم وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب".

وأضافت نهى عاصم، في مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "نعمل متابعة دورية لكل نتائج لقاحات فيروس كورونا الجاري العمل على تطويرها تمهيدًا لإنتاجها".

وتابعت نهى عاصم "نفتح قنوات اتصال مع الشركات العاملة على إنتاج لقاحات كورونا في كافة أنحاء العالم".

وأكملت نهى عاصم: "الأخبار حول لقاحات كورونا مبشرة للعالم بأكمله، ولكن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات  الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والاستمرار في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

وأكدت نهى عاصم أن "التوصل إلى لقاح لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار العدوى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تحصن نفسها بالتعاون مع 3 دول.. ماذا تعني تجربة إنتاج لقاح كورونا في القاهرة؟

الصحة تعلن عدد اللقاحات التي يتم إجراء التجارب بها.. فيديو

الصحة: سلوك كل فرد في المجتمع يقف أمام جهود الوزارة للتصدي لـ كورونا

خبير أوبئة: الموجة الثانية لـ كورونا تضرب مصر خلال أيام.. ارتفاع أعداد مصابي الفيروس مع عودة الدراسة طبيعي.. واللقاح لن يقضي على الفيروس

من لقاح الجدري حتي تجارب كورونا.. فاكسيرا.. رحلة علم عمرها 139 عاما فى تصنيع اللقاحات

بعد نجاح لقاح فايزر.. رئيس وزراء بريطانيا يحذر مواطنيه: تمسكوا بالإجراءات

ترشيحاتنا

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز

انتو بتعملوا إيه.. رامي رضوان يصاب بحالة ذهول على الهواء سبب فهلوة المصريين.. فيديو

موجز السوشيال ميديا| شوبير يعلن خبراً سعيداً للأهلاوية.. وعمر كمال يثير الجدل بسيارته

ترتيب مجموعة مصر عقب تعادل جزر القمر وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

خاص| تفاصيل مفاوضات الاهلي مع بدر بانون حتى إنهاء التعاقد.. وسر كارتيرون

إدانات عربية واسعة لحادث الهجوم الإرهابي في جدة بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالتين أيهما أجمل؟.. ابنة عصام الحضري تثير الجدل بأنوثتها

جمبسوت كب.. شاهد| الإطلالة الثانية لـ زوجة عصام الحضري في خطوبة ابنتهما

بفستان ملفت.. شاهد ثاني إطلالات ابنة الحضري في حفل خطوبتها