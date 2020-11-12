الصحة: نفتح قنوات اتصال مع الشركات المنتجة لـ لقاحات كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن لقاحات كثيرة وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب، مضيفة "11 لقاحا حول العالم وصلت إلى المرحلة الثالثة من التجارب".





وأضافت نهى عاصم، في مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "نعمل متابعة دورية لكل نتائج لقاحات فيروس كورونا الجاري العمل على تطويرها تمهيدًا لإنتاجها".





وتابعت نهى عاصم "نفتح قنوات اتصال مع الشركات العاملة على إنتاج لقاحات كورونا في كافة أنحاء العالم".





وأكملت نهى عاصم: "الأخبار حول لقاحات كورونا مبشرة للعالم بأكمله، ولكن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والاستمرار في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".





وأكدت نهى عاصم أن "التوصل إلى لقاح لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار العدوى".



