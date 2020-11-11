تاج الدين : لقاح كورونا المنتظر يمر بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية .. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن لقاح شركة فايزر هو أحد اللقاحات التي تمر بالمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية ولم نر حتى الآن ورقة علمية منشورة تتحدث عن هذا اللقاح .





وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية ، إن المؤسسات العلمية العالمية التي تباشر الإشراف ونشر هذه اللقاحات ومنها مؤسسة جافي وغيرها يجب عليهم إ عطائنا الضوء الأخضر لاستخدام هذا اللقاح وأ ن هذا اللقاح يمكن استخدامه للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأوضح تاج الدين ، أن مصر لها حصة جيدة من هذه اللقاحات عندما يجاز استخدامها عالميًا وأكد أن مصر قد تطلب حصة إضافية إذا احتاجت إليها . إضافية



