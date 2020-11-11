تاج الدين : لقاح كورونا المنتظر يمر بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية .. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، إن لقاح شركة فايزر هو أحد اللقاحات التي تمر بالمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية ولم نر حتى الآن ورقة علمية منشورة تتحدث عن هذا اللقاح .
وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية ، إن المؤسسات العلمية العالمية التي تباشر الإشراف ونشر هذه اللقاحات ومنها مؤسسة جافي وغيرها يجب عليهم إعطائنا الضوء الأخضر لاستخدام هذا اللقاح وأن هذا اللقاح يمكن استخدامه للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأوضح تاج الدين ، أن مصر لها حصة جيدة من هذه اللقاحات عندما يجاز استخدامها عالميًا وأكد أن مصر قد تطلب حصة إضافية إذا احتاجت إليها .
وتابع : إن مصر تعاقدت على حصة مضمونة من لقاح كورونا لافتًا إلى أن لقاح فايزر يعتبر أحد اللقاحات الحقيقية والنتائج الإيجابية التي ظهرت على المتطوعين أكدت أنه يعطي مناعة ويكون أجسامًا مناعية ويقلل الإصابة من فيروس كورونا .