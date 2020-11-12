رئيس جامعة القاهرة: جاهزون للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا

جامعة القاهرة في أسبوع.. دراسة لتحويل قصر العيني الفرنساوي إلى وحدة للعلاج الاقتصادي والمجاني.. تركيب 118 شاشة ذكية في 4 كليات.. ودعم صندوق تحسين أحوال العاملين بـ 20 مليون جنيه