خدوا معاكم جاكت.. الأرصاد توجه رسالة إلى المواطنين..فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في درجات الحرارة والجو خلال الأيام القادمة، معقبا: وجود الشبورة المائية على الطرق والطريق الزراعي والمسطحات المائية دليل على تحسن الأحوال الجوية في البلاد خلال الأيام القادمة.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلته الهاتفيبة ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر" السواحل الشمالية تشهد فرص تساقط الأمطار ولكنها تتراوح من بين الخفيفة والمتوسطة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، معقبا: هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ولكنها في المعدلات الطبيعية.



وأكمل: سرعة الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، موضحا أن سرعة الرياح تعمل على ارتفاع الأمواج والتي تتراوح بين متر ونصف إلى مترين، والتي تعتبر ملائمة لعمليات الصيد والملاحة.



وشدد على ضرورة القيادة بسرعة متوسطة في الصباح الباكر نتيجة لوجود الشبورة المائية، متابعا: هناك انخفاض لدرجات الحرارة ليلا وأول النهار لدرجة تصل إلى 16 و 17 درجة"، ولهذا على المتواجدين خارج البلاد اصطحاب جاكت.



وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية بداية من يوم السبت،