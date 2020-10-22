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محمود شاهين: أمطار تصل للسيول على القاهرة الكبرى وسيناء الأيام القادمة..فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس شهد سقوط أمطار على المنطقة الغربية، معقبا: متوقع استمرار سقوط الأمطار على هذه المناطق  بالإضافة إلى مناطق أخرى بالوجه البحري.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلته الهاتفية برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن ذروة هذه الأمطار ستكون يوم السبت والأحد، الأمطار ستكون أكثر غزارة بالإضافة إلى وجود أمطار غزيرة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط سيناء، تصل إلى السيول.

وأكمل الظاهرة تنتهي يوم الأحد، ونشاط الرياح يشير إلى نتيجة التقلبات الجوية والسحب على السواحل الشمالية، معقبا: الأماكن الأكثر تأثرا ستكون السواحل الشمالية، ومناطق شمال الدلتا ولكن الجنوبية ستكون أقل تأثرا، وهذا بالإضافة وجود نشاط رياحي على الأماكن المجاورة لتلك الأماكن.

وفيما يخص درجات الحرارة، أشار إلى أن درجات الحرارة بدأت في الإنخفاض، وتتوالي درجات الحرارة في الانخفاض  حتى تصل إلى 25 و26درجة  يوم الأحد.

وأشار إلى أن الفرق بين الدرجات الصغرى والكبرى اختلف، ولكن تدريجيا سيكون الفرق بينهم قليل لا يصل إلى 10 درجات مثلما كان.

ولفت إلى أن حركة اضطرابات الملاحة البحرية ستكون على البحر المتوسط، ولكن الأحمر مهيأ للصيد والملاحة، وارد أن يكون هناك تقلبات جوية أخرى في شهر نوفمبر القادم.  

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