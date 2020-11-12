والد ميسي يكشف حقيقة اقتراب "ليو" من باريس سان جيرمان





كانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية، إلى دخول نادي باريس سان جيرمان في مفاوضات مع ميسي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ونشر خورخي صورة لخبر مفاوضات باريس سان جيرمان مع ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتب :" أخبار زائفة".





يذكر أن " ليو" كان قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن برشلونة تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 650 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله، وهو ما تسبب في فشل الصفقة.





وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة، في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي ناد، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

كشف خورخي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، حقيقة اقتراب نجله من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.