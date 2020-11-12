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الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية: شدة كورونا زادت إلى 13 مرة فى الموجة الثانية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن أرقام إصابات كورونا حول العالم إلى 52 مليون مصاب دائما ما يتم تحليلها من قبل الأطباء من الناحية الطبية والصحية.

وأضاف "عودة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة لعدد وفيات فيروس كورونا من أرقام المصابين وصلت تقريبا إلى 4%، ونسبة المعافين بالعالم وصل إلى 80% من المصابين بدون أعراض.

وتابع أن هناك 95% من مصابي كورونا يتعالجون فى البيوت، لافتا إلى أن سبب إزدياد أعداد إصابات كورونا حول العالم ترجع إلى أخطاء كثيرة من قبل الدول، وخاصة الأروبية.

وأكد أن أغلب المصابين بكورونا متركزين فى 10 دول، ومنها 5 أوروبية وبالتحديد إيطاليا، بالإضافة إلى عدم الإلتزام فى إتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الجميع أعتقد أنه مع الموجة الأولى كورونا قد أنتهت، متابعا أنه من الملاحظ وجود أعداد فى الازدياد بالمستشفيات، إلا أنه لا يوجد أى أعراض شديدة مثل المرحلة الأولى.

وأفاد أن سبب اختلاف أعراض الموجة الأولى عن الموجة الثانية لفيروس كورونا يرجع إلى التغير الحادث بالفيروس من بدايته لليوم، حيث أن الفيروس قد ازدادت حدته إلى 13 مرة عن بدايته بين الشباب والكثير من المدارس.

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