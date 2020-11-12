صحة أسوان تواصل فعاليات الكشف المبكر على طلاب المدارس.. صور

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنفيذ فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية بمختلف مدارس المحافظة.
وفى هذا الإطار قام مصطفى زكى مدير إدارة كوم أمبو التعليمية بتفقد مدرسة البيارة الابتدائية حيث اطمأن على حسن سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تابع حملة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى تلاميذ المدرسة، وشهد أيضًا بقاعة التدريب بديوان الإدارة تدريب فريق الجودة وكذا اجتماع التعليم الابتدائى بمديرى مدارس سلوا.
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فيما تابع خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية مدارس قرى غرب النيل وهى الرقبة الابتدائية والإعدادية، والوسطى الإبتدائية والإعدادية، والعبابدة الابتدائية، وبنبان بحري الابتدائية والإعدادية وذلك بمرافقة مصطفى عبدالله بقسم التعليم الابتدائى، كما تأكد خلال الجولة من تطبيق المدارس للإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وتسلم الطلاب الكتب الدراسية.
هذا وقد أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن تنفيذ مبادرة الكشف المبكر يأتى في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.
وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن المبادرة تستهدف فحص 157 ألفًا و240 تلميذ وتلميذة على مستوى محافظة أسوان, عن طريق 40 فريقا طبيا على مستوي جميع مراكز محافظة أسوان، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية داخل الفصول والمدارس.
وفى هذا الإطار قام مصطفى زكى مدير إدارة كوم أمبو التعليمية بتفقد مدرسة البيارة الابتدائية حيث اطمأن على حسن سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تابع حملة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى تلاميذ المدرسة، وشهد أيضًا بقاعة التدريب بديوان الإدارة تدريب فريق الجودة وكذا اجتماع التعليم الابتدائى بمديرى مدارس سلوا.
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فيما تابع خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية مدارس قرى غرب النيل وهى الرقبة الابتدائية والإعدادية، والوسطى الإبتدائية والإعدادية، والعبابدة الابتدائية، وبنبان بحري الابتدائية والإعدادية وذلك بمرافقة مصطفى عبدالله بقسم التعليم الابتدائى، كما تأكد خلال الجولة من تطبيق المدارس للإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وتسلم الطلاب الكتب الدراسية.
هذا وقد أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن تنفيذ مبادرة الكشف المبكر يأتى في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.
وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن المبادرة تستهدف فحص 157 ألفًا و240 تلميذ وتلميذة على مستوى محافظة أسوان, عن طريق 40 فريقا طبيا على مستوي جميع مراكز محافظة أسوان، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات التباعد والإجراءات الاحترازية داخل الفصول والمدارس.