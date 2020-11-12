رى أسوان تستكمل أعمال تنفيذ مشروع تأهيل الترع القومى.. صور

تستكمل الأجهزة المعنية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنفيذ أعمال التأهيل للترع الواقعة بنطاق المراكز والمدن لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها لاستيعاب أى كميات من المياه على الوجه الأكمل.
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وقد أشار المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأنه جار تنفيذ أعمال تأهيل ترعة ساحل بنبان بهدف رفع كفاءه المجرى المائي، وتوسعه الطريق المؤدي إلى مستشفى بنبان المركزى.
وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف بأن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.
هذا وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة لما يحققة من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الاستهلاك العشوائى.
وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف بأن تنظيم هذه الندوات يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وإيماءً إلى القرار الوزارى الخاص بتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، بجانب إعادة القطاع التصميمى ورفع كفاءة الرى، وخفض تكلفة أعمال الصيانة وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.
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وقد أشار المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأنه جار تنفيذ أعمال تأهيل ترعة ساحل بنبان بهدف رفع كفاءه المجرى المائي، وتوسعه الطريق المؤدي إلى مستشفى بنبان المركزى.
وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف بأن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.
هذا وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة لما يحققة من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الاستهلاك العشوائى.
وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف بأن تنظيم هذه الندوات يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وإيماءً إلى القرار الوزارى الخاص بتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، بجانب إعادة القطاع التصميمى ورفع كفاءة الرى، وخفض تكلفة أعمال الصيانة وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.