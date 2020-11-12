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محافظات

محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بعدد من المحاور المرورية.. شاهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:39 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحي - أحمد زهران
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعددا من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم

وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.

شملت جولة محافظ الجيزة شوارع قره بن شريك والنيل والسودان والمنشية والمنصورية والمريوطية والاسكندرية الصحراوى واللبينى والمحولات والتى أكد خلالها راشد على ضرورة مراعاة المواصفات الفنية، بتلك المحاور المرورية الرئيسية وبما من شأنه التأثير بالإيجاب على السيولة المرورية وحركة المشاة وكذا مراعاة اللمسة الجمالية بها فى ضوء الخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى بها وتحسين الرؤية البصرية لها.

كلف محافظ الجيزة خلال تفقدة شارع النيل بمراجعه كافه التراخيص الصادرة للمطاعم والمراكب والمراسي النيلية والعائمات المتواجدة بطول الشارع ومدي الالتزام بشروط التراخيص الممنوحة لاي منشاه علي النيل . 

وشدد على مراجعة رسوم ساحات الانتظار المتواجدة امام المطاعم والنوادى النيلية والنظر فى كيفية تحقيق العائد الاستثمارى منها خاصه بعد اكتمال اعمال تطوير الشارع .

كما وجه رئيس حي الدقي بتنفيذ ازاله فورية لمطبخ تابع لمطعم لإقامته بالمخالفة بمسار رصيف المشاه بشارع النيل وإيقاف أعمال بناء مخالف لإستراحة غير مرخصة بمحيط أعمال التطوير على النيل .

وكلف المحافظ مديرية الطرق وأحياء العجوزة والدقى بتوجيه إنذار لكل العائمات والنوادى النيلية بتوفيق اوضاعها والالتزام بالتراخيص الممنوحة وازاله اي اسوار وكل ما يحجب رؤية النيل لما لذلك من اهمية للمظهر العام للطريق ومتنفس حضارى للمترددين عليه .

 وحرص المحافظ على متابعه أعمال وضع القواعد الخرسانيه الخاصه بأعمدة الانارة الديكورية بشارع النيل والتنسيق العام للشارع والجزيرة الوسطى مشددًا على مراعاة المناسيب القياسية والالتزام بالمواصفات والجدول الزمنى المحدد للأعمال موجها بضرورة ازاله الحشائش واي مواد قابلة للاشتعال حفاظا ع السلامه العامه ورفع المخلفات وكل ما يسئ للمظهر العام للطريق .

الجوله التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل  والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ورؤساء أحياء الدقى والعجوزة والهرم .

ويذكر ان محافظة الجيزة تقوم حاليا بأعمال تطوير لشارع النيل بطول 6 كم بداية من ميدان الجيزة وحتى ميدان الكيت كات والتى تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادى والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وتوفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وممشي سياحى بجانب تنفيذ أعمال الرصف و الإنترلوك بمسارات المشاة و تدعيم الجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات .
محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بعدد من المحاور المرورية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بعدد من المحاور المرورية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بعدد من المحاور المرورية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بعدد من المحاور المرورية.. شاهد
محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بعدد من المحاور المرورية.. شاهد

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