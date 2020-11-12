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فن

بإطلالة بيضاء.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:32 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
شاركت  الفنانة نسرين طافش، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت نسرين طافش بإطلالة بيضاء جذابة، وعلقت على الصور قائلة: "احفظ هذه العبارة في قلبك .. كل يوم هو أفضل يوم في السنة #رالف_والدو_امرسون". 

ونالت الصورة إعجاب عدد كثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات عليها كالتالي:
-قمر 
-شكلك يجنن
-بنحبك اوي

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم "نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

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