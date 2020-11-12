AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تنفيذ 781 حكما قضائيا فى حملة مكبرة بأسوان

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 01:10 م
حملة امنية في اسوان
حملة امنية في اسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية في أسوان العديد من الحملات المكبرة لضبط الخارجين عن القانون من أجل بسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني بالشكل المطلوب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

ففى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ 781 حكما قضائيا شملت 4 أحكام جنايات، و149 حكم حبس جزئي، و30 حكم حبس مستأنف، و436 أحكام بغرامات، و162 حكما مخالفات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

واقرأ أيضًا:
صحة أسوان تواصل فعاليات الكشف المبكر على طلاب المدارس.. صور

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 632 حكما وضبط متهمين بمخدرات وأسلحة نارية في أسوان

فى حملة بأسوان.. تتفيذ 601 حكم قضائي وضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

تنفيذ 506 أحكام قضائية وضبط 261 مخالفة مرورية في حملة بأسوان

تتفيذ 844 حكما قضائيا فى حملة بأسوان

في حملة بأسوان.. تنفيذ 821 حكما قضائيا وضبط مواد مخدرة وأسلحة بحوزة 5 متهمين

تنفيذ 610 أحكام قضائية و20 قضية تموينية فى حملة بأسوان

ترشيحاتنا

ستندمون.. هل ينتقم ترامب لهزيمته ببيع أسرار الأمن القومي الأمريكي؟

احترس.. باقٍ 3 أيام على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر.. جميع الطرق

توقف عنها فورا ..أطعمة تؤدي إلى ظهور أعراض البرد أو الأنفلونزا

خاص.. الأهلي يوافق على إعارة أليو بادجي إلى الاتحاد السكندري

بعدما طالبته بتعويض 10 ملايين جنيه.. أحمد فلوكس يتصالح مع نيللي الشرقاوي

كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلفستر ستالوني يعرض ساعاته للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

هلع في بيفرلي هيلز بسبب مزاعم حريق منزل دنزل واشنطن.. صور

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام