الموجة الثانية من كورونا.. ننشر معايير اختيار منطقة العزل بالمستشفيات الجامعية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يخص احتمالية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، تمتلك الوزارة الخطة جديدة تفرق عن القديمة.





أضاف أن الوزارة والمستشفيات الجامعية لديهما خبرة ودراية و معرفة بالأعراض التي تصيب المريض من حيث الشدة والضعف في البداية، فقد كان يتم حجز كل من أصيب بـ كورونا حتى وأن لم تكن الأعراض شديدة.





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وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه بذلك تم خلق نوع من العبء على النظام الصحي لكن اليوم بعد مرور أكثر من 6 شهور تصور أكثر وضوحا لمن يريد المستشفى ومن لابد من أن ينعزل عزل منزلي فقط وقد نجحنا نجاحا مشهود في الفترة السابقة وبالتالي تميز التخطيط الجديد بمعلومات ودراسة أكثر عمقا وفهم أكثر عمقا وبذلك جعلنا من خلال التكامل مع الوزارة المعنية بالصحة لدينا خطة واضحة للتعامل.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أهمية التحول من مفهوم مستشفيات العزل إلى مفهوم أقسام العزل داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية.

وذلك لاستقبال المرضى مما يمنح ميزه توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر ويخدم سرعه احتواء البؤر فور ظهورها.

وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يمكًن لمستشفيات العزل الحالية استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية والجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه سيتم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي مخصصة للمرضي المصابين بالكوفيد 19- مع الإلتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء.

تشمل الخطة معايير منطقة العزل :

- 10 اسرة رعاية مركزة (مزودة بجهاز تنفس صناعي)

- 40 سرير في غرف منفردة او مزدوجة

- يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة

عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مراعاة كل

الإجراءات الاحترازية و مكافحة العدوي أثناء نقل المرضي خاصة وخاصة حال اجراء الفحوصات و المعامل او اي تدخل مثل الجراحة

او تدخل طبي مقرة خارج منطقة العزل بالمنشأة .

- تتولى لجنة طبية مكونة من اطباء تخصصات : "الباطنة – الصدرية – الرعاية المركزية – التخدير – الاشعة- التحاليل الطبية – علاج طبيعي – النفسية و مقرر لجنة مكافحة العدوي الإشراف على أقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية".

وتتضمن استراتيجية عمل المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

- في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس الكورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه الى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية.

حيث يتم فرز حالات عدوي الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone). المترددين علي المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية والتي يتم فيها:

• تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي

• طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض

• تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في أصابته بفيروس الكورونا ام لا.

• في حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج واخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل.