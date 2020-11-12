هل تلغي التعليم العالي امتحانات الميدتيرم .. الوزراء يجيب

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس.





واكد المركز انه تواصل مع وزارة التعليم العالي والتي أكدت انه لا صحة لما تداول حول إلغاء امتحانات الميد ترم بالجامعات .



