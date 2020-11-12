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أخبار البلد

%7.75 بدلًا من 8.5%.. البريد: خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 7.75% بدلًا من 8.5% وذلك اعتبارا من 12 نوفمبر ٢٠٢٠. 

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات سوف يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض مازال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة. 

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