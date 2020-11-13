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تعرف على قائمة المرشحين لشغل مناصب بإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه قائمة المرشحين لشغل مناصب إدارة الرئيس المنتخب «جو بايدن».

وأوضح التقرير، أنه فى أول تعيين يقدم عليه الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" الذي يتولى السلطة فى 20 يناير  أعلن "بايدن" تعيين "رون كلين" بإدارته المقبلة في منصب كبير موظفي البيت الأبيض "رون كلين" أحد كبار مستشاري حملة بايدن وأيضًا أحد كبار مساعدي الرئيس السابق "باراك أوباما" حيث تم تعيينه عام 2014 من أوباما للعمل كمنسق الاستجابة لفيروس "إيبولا" كما نشرت صحيفة " نيويورك تايمز" لائحة بالأسماء المحتملة في الحصول على مناصب في إدارة "بايدن" وهم:

أولا وزارة الخارجية:

"سوزان رايس" مستشارة الأمن القومي السابقة في عهد باراك أوباما

"كريس كونز" كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ  

"ويليام بيرنز" رئيس معهد كارنيغي وهو دبلوماسي سابق

ثانيا وزارة الدفاع:

من بين الأكثر ترجيحًا لشغل هذا المنصب "ميشال فلورنوي" نائبة سابقة لمساعد وزير الدفاع وقد تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الكبير

"تامي داكوورث" عقيدة سابقة في الجيش

"جي جونسون" وزير الأمن الداخلى السابق.

ثالثا وكالة الاستخبارات المركزية:

يأتى اسم "توم دونيلون" على قائمة المرشحين حيث عمل مستشارًا للأمن القومي في إدارة "باراك أوباما".

"أفريل هاينس" نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إية" السابق.

"مايك موريللي" مسؤول سابق في الاستخبارات الخارجية ونائب سابق لمدير "سي آي إية".

رابعا وزارة العدل:

"كزافييه بيشيرا" الذي خلف "كاملا هاريس في منصبها كمدعية عامة في ولاية كاليفورنيا

"ودوغ جونز" وهو المدعي العام السابق

" توم بيريز" رئيس الحزب الديمقراطي

"سالى ييتس" المدعية العامة السابقة في ولاية أتلانتا عملت نائبة لوزير العدل في بداية عهد ترامب وقام بطردها

خامسا مستشار الأمن القومي:
"أنتوني بلينكن" هو المرشح شبه الوحيد لهذا المنصب عمل مع "بايدن" كمستشارة للشؤون الخارجية وكان نائب مساعد وزير الخارجية في عهد أوباما.
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