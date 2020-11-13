محمد صبحي يحيي الذكرى الرابعة لوفاة زوجته

أحيا الفنان محمد صبحي الذكرى الرابعة لوفاة زوجته من خلال منشور بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب محمد صبحي :" زوجتى الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوڤمبر 1973 كان زواجنا برباط قوى وجميل ومشرف، عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط، ولكن المجمل رائع نبنى فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".





واضاف : "حبيبتى.. اليوم أقول بثقة.. بعد رحيلك لم يفتك شيئا.. ولم تحرمى من أيام أجمل مما عشتها، أكيد انتى فى مكان أعظم، حبيبتى أنتظر اللقاء، وأبنائك وأحفادك أجمل ما تركتيه لى يعتنون بى ويحيطوننى بحبهم الذى فيه رائحتك وطباعك الرائعة".

يشار الى ان محمد صبحي صرح سابقا ضرورة بناء البشر قبل الحجر، فبناء الإنسان في غاية الأهمية لرفعة الأمم.





وأضاف الفنان محمد صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، "لا يوجد دين يحث على الرذيلة ويدعوك للقتل الذبح والحرق".



