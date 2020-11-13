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تعرف على مميزات وعيوب التعليم عن بعد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
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البهي عمرو
خصص برنامج " 8 الصبح" فقرة خاصة بعنوان المذيع الطفل، وهذه الفقرة تعطى للطفل المساحة الكاملة لمحاورة الضيف.

قال الدكتور إيهاب حمزة عميد تربية حلون، إن التعليم الإلكتروني أو عن بعد يحدد بـ طبيعة المادة، ولكن هو فى الأساس يوفر الوقت، ويتيح للطالب الاستماع للمدة التعليمية أكثر من مرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، و المذيعة الطفلة ندى إيهاب محمود سامى أن التعليم عن بعد يجعل الطالب أيا يعتمد على نفسه.

ولفت إلى أن التعليم عن بعد هو تفاعل ولكن به سلبيات هو التأثير على العين، والمشكلات التى يعانى منها الطالب من مشكلات فى الجسم.

وأشار إلى أن التعليم عن بعد يقضى على الدروس الخصوصية، ولكن على اولياء الأمور مساعدة وزارة التربية و التعليم فى القضاء على الدروس الخصوصية.

وقام البرنامج بعمل تقرير فيديو مع بعض الطلاب للحديث عن مميزات و عيوب التعليم عن بعد.

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