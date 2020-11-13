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تعليم

7 علماء بجامعة بنها ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أطلقت جامعة ستانفورد قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم" وعددهم ما يقرب من ‏‏‏160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات‎ Scopus ‎‎في حوالي ١٧٦ تخصصا، كما جاء في الرابط التالي:‏ ‏ ‏https://bit.ly/3n6dQ2R.

وأعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن حصول ٧ علماء من أبناء الجامعة على سبعة مراكز في مجالات علمية مختلفة طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2020.

وهنأ السعيد علماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

من جانبه اضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر انجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالًا عِلْمِيًّا و 176 مجالًا فرعيًا.

واشار الى ان هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

جدير بالذكر، أن العلماء هم الدكتور أحمد طاهر أزار كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، و الدكتور علاء أمين كلية العلوم ، والدكتور متولي عبدالله كلية العلوم ، و الدكتور على العتر كلية العلوم ، و الدكتور أحمد فراج علي كلية العلوم ، والدكتور مصطفى نصار كلية العلوم ، والدكتور محمد محمد مختار كلية العلوم.
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