فستان كب.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

حرصت الإعلامية السعودية لجين عمران مشاركة صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت لجين عمران بإطلالة ساحرة وكلاسيكية خطفت بها الانظار تبرز من أنوثتها.
وظهرت لجين عمران مرتدية فستان طويلا باللون الأسود ومزود بقطعة باللون الروز الناعم كب وبتصميم الكروشية من الأعلى وبفيونكة باللون الأسود ايضا، وهو ما أبرز أناقتها.
ورفعت لجين عمران شعرها إلى الاعلى بطريقة انسابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود والسموكي ايز والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها ارتدت قرطين ناعمين باللون البينك لتبرز من رقة واناقة إطلالتها.
وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..