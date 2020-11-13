Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بتكلفة 18 مليار جنيه.. لماذا تبني مصر أكبر محطة لتحلية المياه في العالم؟

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:00 م
تحلية مياه الصرف
تحلية مياه الصرف الصحي
Advertisements
أحمد أيمن
أعلنت مصر عن بناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم، في محاولة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من المياه ومواجهة أي احتمالات فقر مائي قد تتعرض له الدولة خلال السنوات المقبلة.

يأتي ذلك بعدما وقع وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، 8 نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم لتنظيم بعض أعمال الفريق الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه، بحضور السفير الهولندي بالقاهرة هان موريتس شابفيلد.

الفريق الاستشاري تأسس في عام 1976 من قبل عدد من الوزراء المصريين والهولنديين، فضلا عن إدارة الموارد المائية وخبراء التنمية من البلدين، حيث هدف إلى مساعدة وزارة الموارد المائية والري المصرية في إدارة المياه.

وتركز المذكرة الجديدة على تطوير التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، وهي معالجة مياه الصرف الصحي، التي تعد جزء من جهود مصر لتوسيع وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي.

وفي 31 أكتوبر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة افتتاح محطة لتحلية مياه الصرف الصحي الزراعية، الأكبر في العالم، في مدينة بحر البقر بمحافظة الشرقية، المقرر في يونيو 2021. 

تكلفة المشروع تقدر بنحو 18 مليار جنيه (1.15 مليار دولار) وتهدف إلى معالجة 5.6 مليون قدم مكعب من المياه يوميا، واستصلاح 456 ألف فدان (473256 فدان) في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لمواجهة النقص في الموارد المائية وسد الفجوة الحالية المقدرة بنحو 20 مليار قدم مكعب من المياه سنويًا، وذلك من خلال إنشاء أكثر من 350 محطة تحلية، حيث تضع هذه المشروعات مصر في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد الصين، وستساعدها في تأمين احتياجاتها المتزايدة من المياه لمدة 30 عامًا.

تبلغ موارد مصر المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنويا منها 55 مليار متر مكعب من مياه النيل. في غضون ذلك، تبلغ احتياجات البلاد من المياه حوالي 80 مليار متر مكعب في السنة. يتم سد الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الزراعية بهدف إعادة استخدامها.

"سواء أقامت إثيوبيا السد أم لا.. ندرة المياه كانت نتيجة الزيادة السكانية المستمرة"، وهذا يستلزم البحث عن بدائل مثل معالجة مياه الصرف الصحي ، بغض النظر عن أي تهديد لمياه النيل، وموقف الولايات المتحدة والمفاوضات مع إثيوبيا.

وتمول مصر جزءًا من مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر من خلال قرض كويتي ميسر بقيمة  25 مليون دينار كويتي (82 مليون دولار). 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تعوض مصر 42 مليار متر مكعب عجزا سنويا من المياه؟.. خبراء يضعون روشتة الحل في تصريحات لـ «صدى البلد».. وتحلية مياه البحر الخيار الإستراتيجي

وزير الري: الملء والتشغيل الأحادي لسد النهضة سيسبب أضرارًا كبيرة لمصر أثناء فترات الجفاف والفيضان المائي

محمد السباعي: مصر عالجت 25 مليار متر مكعب لسد العجز في احتياجاتها المائية ..فيديو

الفار: الانتهاء من إحلال الشبكات في منطقة العريش بالكامل.. فيديو

لبحث التعاون فى مجالات المياه..عبد العاطي يلتقي ممثلي بنك الإعمار الأوروبي

لبحث التعاون في مجالات المياه.. عبد العاطي يلتقي ممثلي بنك الإعمار الأوروبي.. وزير الري: نستهدف تأهيل وتبطين 7000 كيلو متر طولي من الترع المتعبة خلال عامين

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: الزمالك هرم لن يسقط أبدا

جوهرة في إطلالة مثيرة بـ المايوه على البحر.. صور

الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ لـ مواجهة الطقس السيئ

القبض على شقيقين قتلا جدتهما بـ الغربية

حفل زفاف أخيه.. تعرف على حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا.. ومن هم الـ 3 لاعبين المصابين

أمطار تضرب البلاد وإيقاف الدراسة في الإسكندرية| تفاصيل حالة طقس غدٍ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضير فتة الدجاج بالرز .. بـ 5 وصفات مختلفة

بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها

بعد انفصالها عن تامر حسني.. 10 صور تثير الجدل لـ بسمة بوسيل

Advertisements