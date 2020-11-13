وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء تشغيل صالة اللياقة البدنية ببنات عين شمس

قالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد" واستعدت الكلية لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.









وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية بالإضافة إلي دورات تدربية لأساتذة الجامعة للحصول إلي أعلي النتائج بطريقة التعلم عن بعد وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى نصف السعة الاستعابية للقاعات والتركيز التام على التباعد بين الطلاب داخل القاعات وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتنظيم الجداول الدراسية بتقليل عدد الأيام المقررة للحضور إلى ثلاثة أيام فقط وباقي أيام الأسبوع يكون عن طريق التعليم الاونلاين.









وأشارت الدكتورة رقية إلى أن الكلية تشهد تطورا في البنية التحتية وتدعيم جميع معامل الكمبيوتر بشبكات الانترنت مما يؤدي إلي سهولة في التعامل مع الطلاب.





واعتمدت الكلية بدء تشغيل صالة اللياقة البدنية بالكلية للعام الجامعي 2020_2021 مع الاخذ بالاجراءات الاحترازية من تعقيم الصالة يوميا وتحديد عدد المتواجدين بحد اقصي 7طالبات في الساعة .





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واعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني عن ادراج ٢٤ من علماء جامعة عين شمس ضمن افضل علماء العالم ، صرح بذلك الأستاذ الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، واضاف ان ذلك جاء ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.



