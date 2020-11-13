لاشين إبراهيم: قرارات الوطنية للانتخابات ليست محصنة ويجوز الطعن عليها





وأضاف بكرى خلال خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تواصل من المستشار لاشين إبراهيم بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات أمس بإدراج اثنين مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلا من آخرين يخوضان جولة الاعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى.





وتابع بكرى، أن المستشار لاشين إبراهيم أكد له أن قرار الهيئة جاء تنفيذا للحكمين الصادرة من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة، وإن "الوطنية للانتخابات" تسلمت حكمين قضائيين من المحكمة الإدارية العليا لصالح مرشحان طعنا على الأصوات الصحيحة التي حصل عليها مرشحون آخرون ضمن نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان وأحقيتهم في خوض جولة الإعادة بدلا منهما.





وأوضح بكرى، بعد تواصله مع المستشار لاشين إبراهيم،كشف له أن الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن دائرة سنورس بالفيوم وصل للهيئة منذ قليل وجار عقد اجتماع لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بمجلس الدولة.

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد له أن قرارات الهيئة ليست محصنة ويجوز الطعن عليها.