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مرأة

3 وصفات طبيعية للحصول على شعر صحي وكثيف

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:01 م
شعر صحى
شعر صحى
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نهى هجرس
الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف بالحرارة يمكن أن يترك شعرك يبدو رقيقًا وهشًا، هذا النوع من الشعر يبدو غير صحي وقبيح المظهر، أصبحت مشكلة الشعر هذه شائعة للغاية هذه الأيام، وعندما يتعلق الأمر بمكافحة مشكلة الشعر الرقيق، هناك عدد قليل جدًا من المكونات التي تعمل بطريقة سحرية مثل الزيوت الأساسية.


وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الزيوت التي تساعد في علاج الشعر بشكل صحي.

المكونات
4-5 قطرات من زيت اللافندر الأساسي 
1 ملعقة صغيرة زيت خروع كيف تستعمل: 

اصنع هذا المزيج المغذي للشعر عن طريق خلط المكونين المذكورين أعلاه معًا، دهن الخليط على منطقة فروة رأسك بالكامل، اتركه هناك لمدة 15 دقيقة، بمجرد الانتهاء من ذلك ، استخدم الشامبو العادي والماء الفاتر لغسل البقايا، جرب هذا المزيج على أساس أسبوعي للحصول على شعر كثيف.

المكونات

4-5 قطرات من زيت الجوجوبا العطري 
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 

كيف تستعمل:
 في وعاء ، ضعي المكوّنين المذكورين وحرّكي. بمجرد أن يصبح المزيج جاهزًا ، ضعه في جميع أنحاء منطقة فروة رأسك، اتركه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. استفد من مزيج الزيت العطري هذا كل أسبوعين

مكونات

5-6 قطرات من زيت خشب الأرز العطري 
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند 

كيف تستعمل: ما عليك سوى مزج المكونين ووضع الخليط الناتج في جميع أنحاء منطقة فروة الرأس، اسمح لها بالبقاء هناك لمدة 10 دقائق قبل استخدام الشامبو المعتاد لغسل البقايا. استخدم هذا المزيج كل أسبوعين للحصول على شعر كثيف .
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