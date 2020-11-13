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فن

بصورة مبهجة .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:02 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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محمد بدران
نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة مبهجة وعلقت قائلة: "لا تدع ضجيج آراء الآخرين يخرج من صوتك الداخلي. -ستيف جوبز".

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.


"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.


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