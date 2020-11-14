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فن

ثق بنفسك.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة مبهجة بالابيض  وعلقت قائلة: ثق بنفسك واستمر في التقدم

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
ثق بنفسك.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
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