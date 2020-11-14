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تهدد السوريين.. الكشف عن تمويل بنك الدوحة القطري لجبهة النصرة الإرهابية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا بشأن كشف صحيفتي الجارديان والتايمز البريطانيتان عن تورط مسؤولين في قطر بقضية تمويل بنك الدوحة القطري لجبهة النصرة الإرهابية في سوريا.

وأوضحت الصحيفتان أن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا في قضية أقامها 8 لاجئين سوريين يتهمون قطر بالاستعانة برجال ملسمين ومسلحين لترهيب الشهود في قضية تمويل البنك للإرهابيين.

وأشار التقرير إلى أن ما تقوم به قطر يعد خطوة جديدة في دعمها للإرهاب، معقبا: نظام الدوحة يعمل على نشر الرعب ودعم الإرهاب.. من خلال دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهؤلاء الإرهابيين.

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