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منوعات

من يأكلها يصاب بهلوسة وتسمم.. تعرف على سمكة الأرنب السامة وجبة شهية في شرق آسيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:41 م
سمكة الأرنب السامة
سمكة الأرنب السامة
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أماني إبراهيم
ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، كمية كبيرة من أسماك الأرنب السامة وصلت إلى 127 كيلو جراما، وهي سمكة خطيرة على حياة البشر ويحظر صيدها وتناولها أو بيعها.


ورغم أنها سمكة محظورة وسامة في مصر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلا أنها تعد وجبة شهية في البلاد الآسيوية، تحديدا ليس كل أنواع سمكة الأرنب، حيث يندرج منها 29 نوعا، بعضها صالح للأكل ولكنها تعيش في المحيطين الهندي والهادئ، ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن فصيلة الأسماك.


أسماك الأرنب لها عيون كبيرة داكنة وأفواه صغيرة تشبه أفواه الأرانب، مما جعلها ذات اسم أسماك الأرنب، ويصل طولها بعد النمو إلى 53 سم، ولها ميزة أخرى وهي زعانفها القوية التي تتكون من شوكتين، والزعانف الظهرية المدببة، والمعروف عن جميع أسماك الأرنب أنها نهارية يعيش بعضها في المياه، بينما يعيش البعض الآخر بين الشعاب المرجانية.


وتعد أسماك الأرنب آكلة للأعشاب، وتتغذى على الطحالب أيضا، وتعتبر أسماك الأرنب من أسماك السطح، حيث يتم صيد العديد منها للحصول على الطعام، ومنها أنوع ملونة يطلق عليها سمك الثعلب، يتم الاحتفاظ بها كأسماك زينة في الأحواض.


أما السمكة السامة منها، وفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، تتسبب في تسمم السيجواتيرا وهو أكثر أنواع تسمم المأكولات البحرية شيوعا، ومستوطنة في المناطق الاستوائية ذات المياه الدافئة، معظمها يزدهر وجوده على السطح خلال فصلي الربيع والصيف، ويعد العامل المسبب في التسمم هو  ciguatoxin ، هو مركب استر مستقر للحرارة يتركز في تغذية الأسماك على "الدينوفلاجيلات" السامة.


المظاهر السريرية الشائعة هي مزيج من أعراض الجهاز الهضمي والعصبية.


قد يترافق التسمم الحاد مع النوبات والشلل التنفسي.


وكان عدد من المرضى الذين أصيبوا بتسمم السيجواتيرا وصفوا أعراضا تشبه الإصابة بالتسمم، واشتكت عائلتان من إحساس "بتيارات كهربائية" ورعشات، وتشنجات عضلية، وكوابيس، وهلوسة، وهياج، وقلق، وغثيان متفاوتة الشدة بعد عدة ساعات من تناول سمكة الأرانب ("آراس")، واستمرت هذه الأعراض ما بين 12 و30 ساعة.
من يأكلها يصاب بهلوسة وتسمم.. تعرف على سمكة الأرنب السامة وجبة شهية في شرق آسيا
من يأكلها يصاب بهلوسة وتسمم.. تعرف على سمكة الأرنب السامة وجبة شهية في شرق آسيا
من يأكلها يصاب بهلوسة وتسمم.. تعرف على سمكة الأرنب السامة وجبة شهية في شرق آسيا
من يأكلها يصاب بهلوسة وتسمم.. تعرف على سمكة الأرنب السامة وجبة شهية في شرق آسيا
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