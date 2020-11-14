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تعليم

ننشر جداول مواعيد حصص خامس أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:32 م
قناة مدرستنا
قناة مدرستنا
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع الخامس لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الجداول تشمل مواعيد الحصص التي سيتم بثها في الفترة من يوم الأحد ١٥ نوفمبر حتى السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠. 

 
ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية. 

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا الجديدة:

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.
- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.
- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.
- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.
- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.
- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.
- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.
- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.
ننشر جداول مواعيد حصص خامس أسبوع دراسة على قناة مدرستنا
ننشر جداول مواعيد حصص خامس أسبوع دراسة على قناة مدرستنا
ننشر جداول مواعيد حصص خامس أسبوع دراسة على قناة مدرستنا
ننشر جداول مواعيد حصص خامس أسبوع دراسة على قناة مدرستنا
ننشر جداول مواعيد حصص خامس أسبوع دراسة على قناة مدرستنا
ننشر جداول مواعيد حصص خامس أسبوع دراسة على قناة مدرستنا
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