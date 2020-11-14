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رياضة

الاتحاد المصرى لكرة الطائرة يعين جمال عبد الناصر للجنة الانضباط

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أصدر الاتحاد المصري البارالمبي لكرة الطائرة، قرارا بتعيين جمال عبدالناصر فرج بلجنة الانضباط على مستوى الجمهورية وذلك بترشيح من نادي متحدي الإعاقة بالفيوم والذي يشغل عضوية مجلس إدارته والجدير بالذكر أن الاتحاد يجرى استعداداته لمشاركة المنتخب بدورة الأولمبياد طوكيو ٢٠٢١.


صرح عبدالناصر بأن فريق نادي متحدي الإعاقة بالفيوم سوف يقيم معسكرة بمدينة الاسكندرية في الثالث من ديسمبر لاستكمال الدوري وليضيف صفحة جديدة في سجل النادي الحافل بالبطولات.


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من جانب آخر افتتح المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات بطولة الجمهورية للمكفوفين لـ الجودو ورفع الأثقال، والتى تقام لأول مرة على أرض محافظة الفيوم، بالصالة المغطاة للألعاب الرياضية بنادى قارون الرياضي.

 

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والغنائية، بحضور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري للمكفوفين، والدكتورة رشا الصراف رئيس الاتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، واللواء محمد فؤاد عضو مجلس إدارة منطقة الصعيد، والمهندس أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومنسقى الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وممثلي وفود المحافظات المشاركة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.


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رحب سكرتير عام المحافظة المساعد، بالرياضيين ووفود المحافظات المشاركة على أرض محافظة الفيوم، ناقلًا إليهم تحية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشيرًا أن الرياضيين من متحدي الإعاقة هم أصحاب عزيمة وهمم عالية قد لا تتوفر لدى بعض الأصحاء، مؤكدًا استعداد محافظة الفيوم لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية بما يساهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة، وكذلك استعداد المحافظة الكامل لتبني العناصر الشابة الموهوبة، وتقديم كل سبل الدعم اللازم لهم لضمان تفوقهم وحصولهم على البطولات.

 

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