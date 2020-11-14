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أخبار العالم

الأردن تسجل 4750 إصابة بكورونا و86 وفاة خلال 24 ساعة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:11 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في الأردن
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل  (4750) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان في مقدمة الإصابات بـ (2102).

وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها  ان إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى (141,305) حالة.

كما سجلت الصحة الاردنية (86) حالة وفاة، ( ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,704) حالات.

وأفادت الوزارة الاردنية بأنه بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (150) حالة المستشفيات بعد شفائها.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا (2,113) حالة، منهم (455) حالة على أسرة العناية الحثيثة.

وذكرت انه تم إجراء (16,502) فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,174,443) فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (%28,8).

كما جددت الوزارة دعواتها الي الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من (20) شخصا، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).
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