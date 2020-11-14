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أحمد موسى: ملايين الأمريكيين يشككون في نتائج الانتخابات الرئاسية.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:23 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ملايين من الأمريكيين غير مقتنعين بالنتائج  التي تم إعلانها في  الانتخابات  الرئاسية الأمريكية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تشكيك في نتائج انتخابات أمريكا والرئيس الجديد لأمريكا سيكون لديه مشكلة لأن نصف الأصوات  شككت في نتيجة الانتخابات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  رئيس أمريكا الجديد يحتاج إلى إعادة ترميم الأوضاع في امريكا وإنهاء حالة التشكيك في نتيجة الانتخابات الامريكية".

ومن جانبه قال المحلل السياسي ماك شرقاوي، إن هناك مظاهرات في واشنطن للاعتراض على نتيجة الانتخابات الأمريكية من قبل الجمهوريين.

وأضاف شرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك تأجيج لمشاعر 71 مليون أمريكي انتخبوا دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ".

 وأوضح:"  أمريكيون يرتدون أقنعة واقية من الغازات ودروع تمهيدا لتنفيذ اعمال عنف في مختلف الولايات الأمريكية".
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