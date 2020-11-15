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فن

فيلم The Eight Hundred يحقق إيرادات 460 مليون دولار

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
فيلم The Eight Hundred
فيلم The Eight Hundred
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم The Eight Hundred إيرادات بلغت قيمتها 460 مليون دولار وذلك منذ عرضه خلال الايام الماضية.

والفيلم عن رواية هيلمر جوان وتدور أحداثه حول مواجهة تاريخية بين الجنود الصينيين واليابانيين فى شنجهاى فى الثلاثينيات من القرن الماضي. 

واستطاع الفيلم بوصوله إلى تلك الإيرادات احتلال المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى عام 2020 حتى الآن متفوقا على فيلم Bad Boys for Life الذى جاء بالمركز الثانى.

فيلم "The Eight Hundred" هو ملحمة حرب يصور دفاع الجنود الصينيين عن مستودع ضد الجيش اليابانى الغازى خلال معركة شنجهاى عام 1937. وقد لاقى استحسان رواد السينما والنقاد بعد عرضه، وبعد 14 عرضًا غير رسمى فى الصين، والفيلم من إخراج جوان هو Guan Hu، ومن أشهر أعماله فيلم "Mr. Six"

فيلم The Eight Hundred، تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX، هو أول فيلم صينى رئيسى يتم عرضه فى المسارح الصينية منذ تفشى COVID-19.
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