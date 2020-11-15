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رياضة

منتخب مصر يحتفل بالفوز على توجو أمام غرفة محمد صلاح

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:11 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسام الحارتي
أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أن منتخب مصر حقق فوزا هاما على منتخب توجو في توقيت صعب للغاية مؤكدا أن الفوز يقرب الفراعنة من التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون

وأضاف عمرو الجنايني في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن المنتخب سيحتفل بالفوز على توجو مع محمد صلاح بفندق الإقامة أمام غرفته .
وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون ،رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.

أحرز هدف الفراعنة الكبار محمود حمدى "الونش" من رأسية قوية فى الدقيقة 51.


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